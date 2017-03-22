中石化冠德澄清印尼争议涉商业民事纠纷 没接国际刑警通报

（修正）韩国军方称周二越境不明飞行物是载有传单的朝鲜气球
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透香港3月22日 - 中国石化(0386.HK)(600028.SS)的香港分支--中石化冠德(0934.HK)周二晚间发表公告澄清，印尼争议涉及商业及民事纠纷，公司相关管理人员并没有从国际刑警组织接到通报。
此前印尼警方表示，国际刑警组织对三位中国籍高管发出红色通报，因涉嫌与中国石化在印尼的一个8.5亿美元石油储存终端项目相关联的欺诈行为。“红色通报”的效力最接近国际逮捕令。
中石化冠德表示，就针对该公司及其附属公司某些管理人员、PT West Point的指控，截至目前，相关管理人员并没有从国际刑警组织接到通报；经搜寻国际刑警组织之公开资料库，并未发现对相关管理人员的任何结果。
“董事会强调，争议涉及商业及民事纠纷，不应引起相关调查。相关管理人员正在寻求法律意见，拟就该调查及指控抗辩。”公司并称。
PT West Point为中石化冠德子公司经贸冠德于印尼之附属公司。此前PT West Point收到两份国际商会国际仲裁院（ICC）的仲裁要求通知书，有关于PT MAS Capital Trust及PT Batam Sentralindo就经贸冠德和PT MAS于2012年10月9日签订就PT West Point成立的股东协议及PT West Point和PT BS于2012年10月9日签订土地租赁协议的争议分别提交的仲裁申请。
中石化冠德称，有关人士现时正在根据ICC诉讼进行仲裁，鉴于争议与相关调查仍在初步阶段，最终结果仍不确定。
该股周三盘初曾跌5%，香港时间10:31，跌幅收窄至0.87%，报4.54港元。
中石化冠德主要从事原油及石油产品贸易、相关的码头及物流服务。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透5月23日 - 美国新泽西纽瓦克自由国际机场发推文称，该机场周二晚间临时关闭，因一架飞机发生引擎失火事故。 该机场是纽约地区三大机场之一。该机场称事故中无伤情报告，但未提供更多细节。 当地WABC-TV电视台报导称，当事飞机执行美国联合航空公司飞往旧金山的航班，火已被扑灭。(完) (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。