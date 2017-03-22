中石化冠德澄清印尼争议涉商业民事纠纷 没接国际刑警通报

路透香港3月22日 - 中国石化(0386.HK)(600028.SS)的香港分支--中石化冠德(0934.HK)周二晚间发表公告澄清，印尼争议涉及商业及民事纠纷，公司相关管理人员并没有从国际刑警组织接到通报。

此前印尼警方表示，国际刑警组织对三位中国籍高管发出红色通报，因涉嫌与中国石化在印尼的一个8.5亿美元石油储存终端项目相关联的欺诈行为。“红色通报”的效力最接近国际逮捕令。

中石化冠德表示，就针对该公司及其附属公司某些管理人员、PT West Point的指控，截至目前，相关管理人员并没有从国际刑警组织接到通报；经搜寻国际刑警组织之公开资料库，并未发现对相关管理人员的任何结果。

“董事会强调，争议涉及商业及民事纠纷，不应引起相关调查。相关管理人员正在寻求法律意见，拟就该调查及指控抗辩。”公司并称。

PT West Point为中石化冠德子公司经贸冠德于印尼之附属公司。此前PT West Point收到两份国际商会国际仲裁院（ICC）的仲裁要求通知书，有关于PT MAS Capital Trust及PT Batam Sentralindo就经贸冠德和PT MAS于2012年10月9日签订就PT West Point成立的股东协议及PT West Point和PT BS于2012年10月9日签订土地租赁协议的争议分别提交的仲裁申请。

中石化冠德称，有关人士现时正在根据ICC诉讼进行仲裁，鉴于争议与相关调查仍在初步阶段，最终结果仍不确定。

该股周三盘初曾跌5%，香港时间10:31，跌幅收窄至0.87%，报4.54港元。

中石化冠德主要从事原油及石油产品贸易、相关的码头及物流服务。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)