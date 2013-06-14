中石化协商入股俄Novatek的亚马尔液化天然气项目

爱立信称将在第一季减记资产 并提列拨备和重组费用
路透斯德哥尔摩3月28日 - 瑞典电信设备生产商爱立信周二表示，今年将提列拨备、减记和重组费用，其中大部分提列是在第一季。此外该公司还公布了新的组织结构和业务重点。
路透莫斯科6月13日 - 一位知悉协商情况的消息人士透露，中国石化正在与俄罗斯Novatek (NVTK.MM)进行协商，参加后者运营的200亿美元液化天然气项目，这将成为中资企业在俄罗斯北极的最大一笔投资。
中石化与Novatek最早可能在下周签署协议。若达成协议，将打击俄罗斯国有天然气出口商Gazprom(GAZP.MM)，因为Gazprom尚未与中国达成供应协议，且正遭遇俄罗斯其他同业的挑战，而且他们还希望政府终结Gazprom液化天然气的出口垄断。
Novatek目前在Yamal液化天然气项目中持有80%权益，法国道达尔占20%。该项目力争2015-16年开始投产，到2018年年产将达1,500万吨。
中石化可以收购的持股规模还不清楚。Novatek和中石化发言人拒绝对此置评。
莫斯科一位高级消息人士表示，Novatek可能在下周圣彼得堡国际经济论坛期间与中石化签署协议。
“我们正在与中石化进行协商，”上述消息人士称。
另一位消息人士表示，Novatek可能与一家中国企业签署协议。他拒绝透露这家公司的名称。
Novatek长期以来一直寻求为北极亚马尔(Yamal)半岛这一项目增加合作伙伴，并且表示过，其计划至少持股51%。(完)
(编译 李爽;审校 张明钧)
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