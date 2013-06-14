中石化协商入股俄Novatek的亚马尔液化天然气项目

路透莫斯科6月13日 - 一位知悉协商情况的消息人士透露，中国石化正在与俄罗斯Novatek (NVTK.MM)进行协商，参加后者运营的200亿美元液化天然气项目，这将成为中资企业在俄罗斯北极的最大一笔投资。

中石化与Novatek最早可能在下周签署协议。若达成协议，将打击俄罗斯国有天然气出口商Gazprom(GAZP.MM)，因为Gazprom尚未与中国达成供应协议，且正遭遇俄罗斯其他同业的挑战，而且他们还希望政府终结Gazprom液化天然气的出口垄断。

Novatek目前在Yamal液化天然气项目中持有80%权益，法国道达尔占20%。该项目力争2015-16年开始投产，到2018年年产将达1,500万吨。

中石化可以收购的持股规模还不清楚。Novatek和中石化发言人拒绝对此置评。

莫斯科一位高级消息人士表示，Novatek可能在下周圣彼得堡国际经济论坛期间与中石化签署协议。

“我们正在与中石化进行协商，”上述消息人士称。

另一位消息人士表示，Novatek可能与一家中国企业签署协议。他拒绝透露这家公司的名称。

Novatek长期以来一直寻求为北极亚马尔(Yamal)半岛这一项目增加合作伙伴，并且表示过，其计划至少持股51%。(完)

(编译 李爽;审校 张明钧)

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