中石化拒绝伊朗低价原油 看重中美关系-消息

* 中石化拒绝伊朗提供的低价原油

* 与美国的关系比便宜原油更加重要--高管

* 中石化不打算增加伊朗原油进口

* 今年进口目标为每日40-42万桶,去年为50万桶

记者 陈爱珠

路透北京6月12日电---中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)一位高管表示,该公司在今年余下时间里没有增加伊朗原油进口的计划,以免与美国对德黑兰石油贸易的严厉制裁相冲撞.中石化是伊朗石油的最大买家.

一旦美国对伊朗的制裁措施在6月28日生效,中国是亚洲四大伊朗原油进口国中唯一可能面临处罚的国家.美国周一将印度和韩国加入制裁豁免名单,之前日本已经获得豁免.

美国豁免了它认为已经大幅减少伊朗原油进口的国家,这与其通过限制伊朗原油收入来迫使後者停止核计划的目标一致.西方国家怀疑这些核项目用於制造武器,而伊朗称其核项目是用於民用.

虽然中国大幅削减了第一季进口,但美国仍然警惕,如果伊朗在今年稍晚试图将不能出口的原油销售给其他买家,中国可能难以抵制折价的诱惑.

了解中石化贸易操作的这位公司高层人士称,中石化已经拒绝了这样的报价,"伊朗开出了价格,但我们拒绝了,"该人士表示,但不愿详述.

"对於国家而言,向国家石油储备添补一些折价伊朗石油的经济利益太小.中国政府的真正顾虑是中美关系."

**战略储备**

中国是伊朗最大的贸易夥伴,北京方面已公开批评脱离联合国框架的制裁.然而,中国国有能源巨头在美国进行了很大投资,可能这使他们对於制裁更加在意.

中国是世界第二大石油消费国,并在全面建立战略库存因应供应中断的意外情况.石油市场人士预计,北京迟早将成为伊朗石油的最後买家.

但这位要求匿名的官员表示,中石化对伊朗原油设定的2012年进口目标为每日400,000-420,000桶,比去年的500,000桶低16%-20%.

"有一点可以肯定:中国今年内对伊朗石油的(进口目标)不会增加,"他指出,"进口目标削减近20%显示出,中国把与美国的关系放在最高位.美国真应该对中国的所作所为表示感激,不要以居高临下的姿态要求其付出更多."

消息人士曾对路透表示,中石化第一季将伊朗原油的进口规模削减一半多,因其与伊朗就年度石油采购合同条款存在纠纷.该官员提供的16%-20%全年削减幅度,略高於路透在上述合约纠纷结束且中石化4月恢复进口之後所预计的14%.

这位官员表示,"若比较4月以後的实际装载数据,会发现从伊朗进口的石油规模与上年同期相差无几."

**欧盟保险**

伊朗向亚洲出口原油还面临一个更大的潜在威胁,那就是欧盟的制裁措施.从7月1日起,欧盟企业将被禁止承保运载伊朗原油的油轮.全球多数油轮都是向欧洲保险商投保,亚洲进口商很难找到替换保险方的途径.

这位中国官员称,欧盟保险禁令对中国而言不成问题,不过他没有具体解释进口商将如何继续进口."只要中国想要解决这个问题,就肯定有办法.对中国来说不会太难.我们完全有能力解决."他表示.

他指出,选择之一是,伊朗可能通过自己的油轮运送原油.

根据中国海关数据,去年中国总计买入2,776万吨伊朗石油,合每日55.5万桶.中石化日均购入50万桶,是分别签署了两份合约--一份通过联合石化,一份通过珠海振戎,後者目前在华盛顿的制裁名单上.

中石油(0857.HK)去年日均买入约5.5万桶伊朗原油.(完)

--编译 李春喜/王翔琼/程琳;审校 吴云凌/艾茂林

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