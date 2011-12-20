中石化1月伊朗原油进口将削减过半--消息

交易消息人士周一称，中石化1月从伊朗进口的石油将减少过半，因为在伊拉承受越来越大国际压力的背景下，买卖双方在合同条款上存在分歧。中石化是伊朗的最大原油买家,消息人士称该公司已将1月的采购量每日减少约28.5万桶。按照今年的年度合同，中国每日从伊朗进口近55万桶原油。路透