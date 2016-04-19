中国石化北海LNG接收站正式运营 一期年接转能力300万吨

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京4月19日 - LNG(液化天然气)将是中国国内天然气供应不可或缺的补充。中国石化新闻网周二称，中国石化北海LNG接收站正式进入商业运营，一期工程年接转能力300万吨，相当于40亿立方米天然气，可供2,200万户家庭用气，广西及粤西地区率先受益。
来自澳大利亚的“methane spirit”（甲烷精神）号海轮装载着约16万立方米LNG周二停靠在中国石化天然气分公司北海LNG接收站码头，首船商业LNG的到港接卸，标志着西南地区首个LNG项目在广西北海正式进入商业运营。
目前，中国石化已经建成青岛LNG接收站，并于2014年12月13日正式投入商业运行。中国石化已获得国家发改委核准批复并正在建设的还有天津LNG接收站项目。正在开展前期工作的有浙江温州LNG接收站项目、江苏LNG接收站项目。
广西LNG项目是国家重点清洁能源工程，项目以广西为中心，辐射湘、粤、滇、黔四省，与陆上天然气资源形成“海陆互保”的能源战略安全格局。广西LNG项目资源主要来自澳大利亚，为保障资源供应稳定，中国石化与澳大利亚太平洋（APLNG）公司已签署购销协议，供货期为20年。
中国石化未来更大规模LNG的引进，将进一步拓宽中国天然气供应渠道，对保障国内能源供应、满足中国快速增长的天然气消费需求的重要举措;对进一步优化我国能源消费结构，提高天然气消费占一次能源消费比重，为建设绿色低碳环保型社会具有重要意义。
中国石化集团是上市公司中国石化(600028.SS)(0386.HK)的母公司。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。