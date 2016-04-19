中国石化北海LNG接收站正式运营 一期年接转能力300万吨

路透北京4月19日 - LNG(液化天然气)将是中国国内天然气供应不可或缺的补充。中国石化新闻网周二称，中国石化北海LNG接收站正式进入商业运营，一期工程年接转能力300万吨，相当于40亿立方米天然气，可供2,200万户家庭用气，广西及粤西地区率先受益。

来自澳大利亚的“methane spirit”（甲烷精神）号海轮装载着约16万立方米LNG周二停靠在中国石化天然气分公司北海LNG接收站码头，首船商业LNG的到港接卸，标志着西南地区首个LNG项目在广西北海正式进入商业运营。

目前，中国石化已经建成青岛LNG接收站，并于2014年12月13日正式投入商业运行。中国石化已获得国家发改委核准批复并正在建设的还有天津LNG接收站项目。正在开展前期工作的有浙江温州LNG接收站项目、江苏LNG接收站项目。

广西LNG项目是国家重点清洁能源工程，项目以广西为中心，辐射湘、粤、滇、黔四省，与陆上天然气资源形成“海陆互保”的能源战略安全格局。广西LNG项目资源主要来自澳大利亚，为保障资源供应稳定，中国石化与澳大利亚太平洋（APLNG）公司已签署购销协议，供货期为20年。

中国石化未来更大规模LNG的引进，将进一步拓宽中国天然气供应渠道，对保障国内能源供应、满足中国快速增长的天然气消费需求的重要举措;对进一步优化我国能源消费结构，提高天然气消费占一次能源消费比重，为建设绿色低碳环保型社会具有重要意义。

中国石化集团是上市公司中国石化(600028.SS)(0386.HK)的母公司。（完）