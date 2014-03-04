中石化计划压低原油采购价格以降低成本--消息

路透北京3月4日 -业界消息人士指出，中石化(0386.HK)打算4月起争取以较低价格买进原油，因为去年在原油交货的支出高达近1,500亿美元。

三位直接知情的交易员表示，中石化已要求旗下交易部门联合石化，采购原油的离岸价格目标是比布兰特、迪拜及WTI指标原油加权平均每桶折价1美元。

中石化先前已企图控制原油成本，但上述最新计划显得更为激进，一名公司交易员认为这个成本节约目标是一年将近15亿美元。

中石化此举不太可能影响中国石油进口量或严重打压国际油价。但联合石化可能会因而积极利用掉期及期货市场，以冲销成本，也可能促使联合石化前往采购更具成本竞争力的原油品种，像是伊拉克巴士拉轻质油。

这项新计划由中石化炼油部门提出，过去几年，炼油部门已向联合石化施压要求降低成本。但两名公司交易员表示，这次计划已获得董事长傅成玉支持。

“来自中石化管理层的讯息很明确：要从市场挤出更多利润，对联合石化交易员设下更高的标准，”一位曾担任中石化采购主管的原油交易商表示。

中石化目前没有原油的目标采购价，还不清楚新目标价相比去年的实际购买成本会怎样。

路透无法马上联系上中石化和联合石化置评。

**条款灵活**

据路透基于海关数据的估算，2013年中石化进口原油的费用接近1,500亿美元。

中石化是中国最大的原油进口商，在国内有35家炼厂，通过联合石化采购近400万桶外国原油中的大部分，但也使用中化和珠海振戎等国有贸易商作为进口代理。

另一位交易员表示，尽管与伊拉克签署了条款更高的进口协议，但联合石化仍可能从现货市场购买更多的伊拉克巴士拉石油，因为伊朗提供的协议条款更为灵活，打折余地更大。

不过，中石化也面临障碍。

有交易员称，联合石化的交易员没有太大动力，因公司的激励机制不像西方贸易商提供的那样诱人。

”他们也没有足够的胆量在纸货市场进行投机，这仍是国企交易员的一大禁忌，“第三位交易员表示，该交易员曾与联合石化有过密切交易往来。(完)

(蔡美珍/李春喜 审校 徐文焰/白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。