中石化集团完成收购葡萄牙石油公司Galp巴西资产

中国商务部称严重质疑欧委会对中国中厚板产品的反倾销措施
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透香港3月30日电---中国石油化工集团称,收购葡萄牙石油公司Galp Energia SGPS SA (GALP.LS)于巴西资产30%权益项目在巴西和荷兰两地同时完成交割.
中石化集团周四间晚的新闻稿并称,通过旗下国际石油勘探开发公司注入资金51.56亿美元,以认购增发股份和债权置换的方式,获得Galp巴西公司及对应的荷兰服务公司30%的股权.
去年11月,中石化集团就收购Galp巴西子公司的30%股权达成协议.
中石化表示,预计2015年中国石化可获得的权益产量为2.13万桶油当量/天,高峰期2024年为11.25万桶油当量/天.
"项目收购进一步拓展了中国石化在海外的油气业务,将对中国石化十二五、十三五期间油气产量增长做出重大贡献."新闻稿称.
中石化集团为中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)的母公司.(完)
--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
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