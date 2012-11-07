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中国财经 | 2012年 11月 7日 星期三 10:13 BJT

中石化接近收购道达尔旗下尼日利亚石油区块的股权

路透巴黎11月6日电---彭博新闻周二援引两位消息人士的话报导称,中石化(600028.SS)接近以约24亿美元从法国石油公司道达尔(TOTF.PA)手中收购尼日利亚陆上石油区块的股权.

中石化已签署收购这些股权的初步协议,但该报导没有提供更多细节.

路透就此事进行联络时,道达尔一位发言人拒绝就此报导发表评论.目前不能立即联系到尼日利亚国家石油公司(NNPC)置评.

道达尔周二收高0.45%,报39.01欧元.(完)

--编译 于春红;审校 孙茉莉

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