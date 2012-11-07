中石化接近收购道达尔旗下尼日利亚石油区块的股权

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透巴黎11月6日电---彭博新闻周二援引两位消息人士的话报导称,中石化(600028.SS)接近以约24亿美元从法国石油公司道达尔(TOTF.PA)手中收购尼日利亚陆上石油区块的股权.
中石化已签署收购这些股权的初步协议,但该报导没有提供更多细节.
路透就此事进行联络时,道达尔一位发言人拒绝就此报导发表评论.目前不能立即联系到尼日利亚国家石油公司(NNPC)置评.
道达尔周二收高0.45%,报39.01欧元.(完)
--编译 于春红;审校 孙茉莉
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