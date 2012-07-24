中石化将以15亿美元购买加拿大Talisman北海业务49%股权

路透阿尔伯塔省卡尔加里7月23日电---加拿大Talisman EnergyTLM.TO周一表示,中国石化(600028.SS)已同意斥资15亿美元购买其北海业务49%的股权.Talisman试图强化受疲弱天然气价格打压的资产负债表.

Talisman将与中石化创立一家合资企业来运营这部分资产,2012年第一季该业务平均每日生产6.3万桶油当量,约为公司总产量的14%.

"我们正在把英国业务的开采权益和资本支出削减近半,以便集中精力,投资於资产组合中的成长领域."

中石化将购入Talisman北海资产49%的股权,该资产将由Talisman运营.Talisman表示,随着有合作夥伴参与,该公司将推迟下线一些平台,并考虑增加加密井开采和勘探作业.

"我们对今天的公告表示乐观,因为这不仅显示出(Talisman)资产被低估的本质,也反映了Talisman要降低北海业务的比重.北海资产一直是公司运营上存在的问题,也是大多数财测遭下调的原因."加拿大帝国商业银行全球市场分析师Andrew Potter表示.

Talisman表示,中石化能够任命自己的员工担当Talisman英国公司的重要岗位.Talisman股价周一稍晚上涨近7%.

Talisman指出,将拿出5亿美元收益用於回购股票.受天然气价格疲弱冲击,该公司股价过去12个月累计下跌42%.

Talisman股价在多伦多证交所上涨0.76加元,或6.9%,报11.81加元.

Talisman称,此项交易料将在年底完成,有待政府和监管机构批准.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

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