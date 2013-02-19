中石化称收购母公司海外资产尚无确定时间表

路透香港2月19日 - 此前完成巨额配股集资的中国石化(0386.HK)(600028.SS)称,就近期有报导指其可能收购母公司的海外油气资产一事,尚无确定的时间表.

中石化周一晚间在联交所一份声明中称,向母公司中国石油化工集团收购上游油气资产乃其现有商业计划的一部分,"惟目前为止公司一直从商业、法律和财务的角度对母公司在中国境外持有的各项资产进行初步评估."

就有报道指配售H股集资约240亿港元以应付可能的收购行动,中石化重申,集资所得资金将用于一般公司用途,可能的用途包括但不限于补充流动资金,偿还现有债务及项目投资等.

中石化H股周一收报8.76港元,过去一个月累计跌5%.(完)

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(记者 雷美珍; 审校 曾祥进)

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