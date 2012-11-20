中石化拟24.6亿美元收购尼日利亚一油田区块权益

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透北京11月20日电---中国石油化工集团公司称,通过其全资子公司国际石油勘探开发公司与法国道达尔公司(TOTF.PA)就收购尼日利亚一油田区块部分权益达成收购协议,协议资产价格为24.6亿美元.
新华报导称,此次中石化将收购道达尔公司在OML138区块所占全部20%的权益.该交易尚需得到相关政府批准.中石化称,通过此次交易除获得规模可观的资产外,更可以进一步积累和提升深海油田勘探开发的经验和实力.
OML138区块位於西非海域尼日尔三角洲盆地,水深500-1,000,面积906平方公里,为在产油田资产,道达尔公司拥有20%权益,担当作业者.权益可采储量接近1亿桶.
报导并称,主力油田自2012年2月下旬投产後,油田管理和生产运营平稳,目前权益产量2.4万桶/日,区块高峰权益产量2.6万桶/日,合计约130万吨/年.
中国石油化工集团为中国石化(0386.HK)(600028.SS)的母公司.(完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
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德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
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