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中国财经 | 2012年 11月 20日 星期二 09:47 BJT

中石化拟24.6亿美元收购尼日利亚一油田区块权益

路透北京11月20日电---中国石油化工集团公司称,通过其全资子公司国际石油勘探开发公司与法国道达尔公司(TOTF.PA)就收购尼日利亚一油田区块部分权益达成收购协议,协议资产价格为24.6亿美元.

新华报导称,此次中石化将收购道达尔公司在OML138区块所占全部20%的权益.该交易尚需得到相关政府批准.中石化称,通过此次交易除获得规模可观的资产外,更可以进一步积累和提升深海油田勘探开发的经验和实力.

OML138区块位於西非海域尼日尔三角洲盆地,水深500-1,000,面积906平方公里,为在产油田资产,道达尔公司拥有20%权益,担当作业者.权益可采储量接近1亿桶.

报导并称,主力油田自2012年2月下旬投产後,油田管理和生产运营平稳,目前权益产量2.4万桶/日,区块高峰权益产量2.6万桶/日,合计约130万吨/年.

中国石油化工集团为中国石化(0386.HK)(600028.SS)的母公司.(完)

--发稿 李文科; 审校 黄凯

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