中国石化新疆煤制气外输管道工程项目获批 总投资逾千亿元

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月14日 - 中国石化新疆煤制气外输管道工程项目（新气管道）近日获得国家发改委核准，项目总投资超过1,300亿元人民币，将为增加中国天然气供应提供助力，对于满足中东部地区天然气需求，带动新疆和沿线地区经济社会发展具有重要意义。
中国石化新闻网周三报导称，该大型能源项目主要建设内容包括1条干线和6条支干线，全长合计约8,400公里。其中干线起自新疆昌吉州木垒县，终于广东韶关，设计输量300亿立方米/年。
新气管道配套多个气源。主供气源为新疆准东综合示范区的煤制天然气（包括中国石化80亿方煤制气项目及新疆多个煤制气项目）。远期气源为伊犁地区的煤制天然气、中石化西北地区的常规天然气等，以及煤层气和页岩气。
目前，气源地的配套业主单位已经拿到发改委“路条”，正在积极进行前期工作，争取早日得到核准。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。