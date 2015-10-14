中国石化新疆煤制气外输管道工程项目获批 总投资逾千亿元

中国石化新闻网周三报导称，该大型能源项目主要建设内容包括1条干线和6条支干线，全长合计约8,400公里。其中干线起自新疆昌吉州木垒县，终于广东韶关，设计输量300亿立方米/年。

新气管道配套多个气源。主供气源为新疆准东综合示范区的煤制天然气（包括中国石化80亿方煤制气项目及新疆多个煤制气项目）。远期气源为伊犁地区的煤制天然气、中石化西北地区的常规天然气等，以及煤层气和页岩气。