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中国财经 | 2015年 10月 14日 星期三 18:08 BJT

中国石化新疆煤制气外输管道工程项目获批 总投资逾千亿元

路透北京10月14日 - 中国石化新疆煤制气外输管道工程项目（新气管道）近日获得国家发改委核准，项目总投资超过1,300亿元人民币，将为增加中国天然气供应提供助力，对于满足中东部地区天然气需求，带动新疆和沿线地区经济社会发展具有重要意义。

中国石化新闻网周三报导称，该大型能源项目主要建设内容包括1条干线和6条支干线，全长合计约8,400公里。其中干线起自新疆昌吉州木垒县，终于广东韶关，设计输量300亿立方米/年。

新气管道配套多个气源。主供气源为新疆准东综合示范区的煤制天然气（包括中国石化80亿方煤制气项目及新疆多个煤制气项目）。远期气源为伊犁地区的煤制天然气、中石化西北地区的常规天然气等，以及煤层气和页岩气。

目前，气源地的配套业主单位已经拿到发改委“路条”，正在积极进行前期工作，争取早日得到核准。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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