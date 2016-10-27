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中国财经 | 2016年 10月 27日 星期四 17:48 BJT

中国石化首三季净利同比增长11% 得益于炼油业务获利大增

路透香港10月27日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周四公布，今年首三季净利同比增长11%，得益于炼油业务获利大增。

据公告，按国际会计准则，2016年1-9月净利为301.07亿元人民币，上年同期则为270.75亿元。

而7-9月第三季净利为101.88亿元，较上年同期16.52亿元增长517%。

尽管油价下滑及产量减少令到中石化上游业务于首三季经营亏损304亿元，然原油成本降低令公司炼油业务获益，期内经营收益424亿元，按年大增1.8倍，而化工业务利润亦升4%至155亿元。

中石化称，截至三季度的资本支出约249.69亿元，相当于全年预算1,004亿元的25%。（完）

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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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