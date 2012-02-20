中石化旗下元坝陆相勘探区新获日产逾百万立方米天然气井

独家：中国考虑为大型科技公司上市提供快捷通道--消息
路透香港2月24日 - 据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。
路透北京2月20日电---中国西南地区天然气勘探获最新进展,中国石化(0386.HK)(600028.SS)旗下元坝陆相勘探区内的元陆7井新获天然气日产量120.8万立方米;至此,元坝探区海陆相勘探共斩获9口11个测试层的超百万立方米天然气井.
中国石油化工集团公司周一发布新闻稿称,今年2月15日,元陆7井须家河组三段经酸压测试,获得天然气日产量120.8万立方米.
"元陆7井的高产,证实了这一层系高产气藏的存在."新闻稿称."这是元坝陆相中浅层须家河组三段首次获得超百万立方米工业气流."
元坝气田是中国石化继普光气田和"川气东送"工程之後,最大的天然气建设工程项目,於去年8月16日正式启动建设.
据其规划,元坝气田将在2013年末建成年产17亿立方米净化气生产能力,2015年末建成年产34亿立方米净化气生产能力;并将成为"川气东送"的又一重要气源地,起到保障能源安全、改善能源消费结构、促进节能减排等作用.
中国石化元坝气田位於四川省阆中市、苍溪县、巴中市等地,矿权面积3,200多平方千米,截至2010年底已获天然气三级地质储量8,000多亿立方米.而元陆7井则是部署在川东北九龙山南鼻状构造带岩性圈闭的一口预探井.
去年下半年,元坝气田正式通过国土资源部审定,其第一期探明天然气地质储量达1,592.53亿立方.(完)
--发稿 苏丹; 审校 林高丽
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