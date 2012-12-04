国电电力子公司与中石化合资开发宁东煤电一体化项目

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透上海12月4日电---中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周二公告称,控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司拟与中国石化(0386.HK)(600028.SS)合资开发宁东煤电一体化项目.
中国石化9月刚成立的中石化长城能源化工有限公司将通过增资扩股的形式与英力特集团组建合资公司,增资金额为24.42亿元人民币,英力特集团与长城能化在合资公司中股权各半.长城能化是中石化旗下专门负责煤化工业务的全资子公司.
双方合作范围包括宁东煤基多联产一期化工项目和自备热电项目、多个煤矿项目及电石渣制水泥项目.
英力特集团独力筹备建设宁东煤电一体化项目已有数年.公告指出,双方合作成功後,将可充分发挥双方的各自优势,对保证宁东项目安全顺利投产,高效平稳运作,降低投资风险.
国电电力周一收报2.29元.(完)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
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路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。