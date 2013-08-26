中石化称尚无确定计划要同Weatherford合建油田服务公司

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透香港8月26日 - 亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)周一表示，尚没有确定计划要与美国上市公司Weatherford International(WFT.N)合建联合油田服务公司，尽管公司一直在该领域寻找可能的合作伙伴。
中石化董事长傅成玉在公司半年报的新闻简会上对记者如是说到。
本月稍早据知情人士对路透表示，中石化与Weatherford就组成联合油田服务公司事宜进入深入谈判阶段。
中国石化周日公布，今年二季度公司实现净利润同比增长22%，受惠于中国进一步完善了成品油价格形成机制，国内原油价格与国际市场价格走势更趋一致。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 石冠兰)
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路透北京3月31日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行高层周五称，今年中行会将非标资产都纳入监管，对理财业务加强合规严格风险管理。中行仍将理财稳步增长作为工作目标，并将优化大类资产配置。
路透香港3月31日 - 香港联交所资料显示，由中国垂直生产乳业公司--辉山乳业主席杨凯控制并作为控股股东的冠丰(Champ Harvest Ltd),在本月24日，也就是公司股价暴挫的当日，在场内出售近2.51亿股辉山乳业股份，相当于公司已发行股本约1.86%。