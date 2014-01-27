中石化子公司Addax至少支付4亿美元以了结与加蓬的石油争端--消息

路透达喀尔/利伯维尔1月24日 - 了解情况的消息人士表示，中石化(600688.SS)子公司Addax Petroleum本月至少支付了4亿美元，以了结与加蓬政府之间的石油争端。

加蓬此前指责Addax在开采陆上Obangue油田过程中违反了合同。

产业消息人士认为在一块油田上支付如此多的和解金令人震惊。该协议确保Addax Petroleum将来能继续在加蓬开展业务。上周该公司宣布与该国达成了一项10年产量分享协议。

加蓬石油产业的一名消息人士表示，该国政府把上述4亿美元看成“债务”，Addax Petroleum因未能履行先前的承诺而欠的债务。

第二名消息人士表示，和解金额略高于4亿美元，但低于5亿美元。

Addax占中石化海外产量的三分之一，拒绝对具体金额发表评论，称有保密协议。

加蓬石油部的一名发言人拒绝评论。(完)

(编译 张涛；审校 孙茉莉)

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