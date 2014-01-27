中石化子公司Addax至少支付4亿美元以了结与加蓬的石油争端--消息

中粮资本启动混改 拟增资60亿引入非国资或社会资本
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。
路透达喀尔/利伯维尔1月24日 - 了解情况的消息人士表示，中石化(600688.SS)子公司Addax Petroleum本月至少支付了4亿美元，以了结与加蓬政府之间的石油争端。
加蓬此前指责Addax在开采陆上Obangue油田过程中违反了合同。
产业消息人士认为在一块油田上支付如此多的和解金令人震惊。该协议确保Addax Petroleum将来能继续在加蓬开展业务。上周该公司宣布与该国达成了一项10年产量分享协议。
加蓬石油产业的一名消息人士表示，该国政府把上述4亿美元看成“债务”，Addax Petroleum因未能履行先前的承诺而欠的债务。
第二名消息人士表示，和解金额略高于4亿美元，但低于5亿美元。
Addax占中石化海外产量的三分之一，拒绝对具体金额发表评论，称有保密协议。
加蓬石油部的一名发言人拒绝评论。(完)
(编译 张涛；审校 孙茉莉)
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