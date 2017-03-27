中国石化料今年油价缓慢上升 公司业绩将明显改善

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月27日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周一称，预料今年油价缓慢上升，公司业绩将明显改善。
中石化高级副总裁焦方正在业绩发布会上作以上表示。
中石化此前公布，按国际会计准则，2016年度净利466.72亿元人民币，按年增长44%；董事会建议派发末期息每股0.17元，全年派息0.249元，派息比率65%，高于上年同期的56%。
中石化H股周一盘初曾冲高2.4%，并触及6.35港元的逾20个月高位，午盘升幅收窄。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。