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中国财经 | 2017年 3月 27日 星期一 15:42 BJT

中国石化料今年油价缓慢上升 公司业绩将明显改善

路透香港3月27日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周一称，预料今年油价缓慢上升，公司业绩将明显改善。

中石化高级副总裁焦方正在业绩发布会上作以上表示。

中石化此前公布，按国际会计准则，2016年度净利466.72亿元人民币，按年增长44%；董事会建议派发末期息每股0.17元，全年派息0.249元，派息比率65%，高于上年同期的56%。

中石化H股周一盘初曾冲高2.4%，并触及6.35港元的逾20个月高位，午盘升幅收窄。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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