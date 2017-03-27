中国石化料今年油价缓慢上升 将就沙特阿美IPO进行交流（更新版）

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月27日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周一称，预料今年油价缓慢上升，公司业绩将明显改善；同时，该公司将就沙特阿美IPO（首次公开发售）进行深入交流。
中石化高级副总裁焦方正在业绩发布会上表示，去年底石油输出国组织（OPEC）达成限产以来油价恢复速度较快，一度达到56美元/桶以上，但近期有点回调，原因有二，一是OPEC限产符合程度不一致，除了沙特限产配额完成以外，其他成员基本上只完成50-60%，非OPEC的俄罗斯也只完成了30%；另一个原因是美国的油气产量回复增长速度非常快，特别是1月份原油出口量按月大幅增加，在一定程度上抑制了油价的反弹。
“从OPEC包括沙特控制油价的决心来看，我们分析，两者博弈的结果是油价会缓慢上升，”他并说，“特别是沙特阿美要上市，（沙特）就要为它创造一个好的油价环境，我们分析今年油价将在50-60美元区间波动。”
**料油价在50-60美元区间波动**
中石化此前发出盈喜，预计按中国会计准则，今年第一季净利同比增长150%，因油价回升令上游业务减亏，亦得益于中下游产品市场需求稳定。
关于沙特阿美上市，中石化董事长王玉普称，此前沙特庞大代表团到中国访问，沙特阿美的总裁也曾经到中石化进行介绍，同时也希望中石化能够加入讨论，但他没有评论公司是否考虑对沙特阿美的IPO作出投资。
“这方面我们也进行了商谈，总的来讲商谈比较融洽，下一步根据我们的实际情况进一步就合作进行深入交流。”他说。
路透此前报导，沙特阿美已经要求摩根大通(JPM.N)及摩根士丹利(MS.N)协助办理即将进行的IPO工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
沙特阿美的IPO预料将是全球最大的IPO案，出售股权总值约1,000亿美元。
中石化此前收购雪佛龙(CVX.N)于南非的炼厂和加油站等资产，公司副董事长兼总裁戴厚良称，这是由于南非是海上丝绸之路的终点，既符合国家“一带一路”政策方针，也符合公司本身的下游业务国际化、全球化的战略。
王玉普表示，公司与“一带一路”有关的国家有一些具体的项目商谈，未来将根据实际情况对上游和下游的项目进行收购；而公司此前到访过很多“一带一路”沿线国家，包括沙特、伊朗、伊拉克、俄罗斯、哈萨克斯坦等等。
**继续部署一带一路战略**
中石化此前公布，按国际会计准则，2016年度净利466.72亿元人民币，按年增长44%；董事会建议派发末期息每股0.17元，全年派息0.249元，派息比率65%，高于上年同期的56%。
随着油价回升，中石化今年的资本支出计划提高至1,102亿元，同比增加44%，其中接近一半将投入上游的勘探和开发业务，令人关注会否影响今年的派息政策。
戴厚良称，公司会继续保持派息比率不低于50%的政策，但会根据可持续发展和现金流状况综合考量。
至于分拆旗下营销公司上市一事，他重申，这要由营销公司董事会按照公司章程来决定。
鉴于业绩优于预期以及派息水平创上市新高，投行瑞信稍早的报告将中石化2017-19年每股盈利上调2-7%，同时将H股目标价升14%至8.3港元，较现水平有逾三成上升空间，投资评级维持“优于大市”。
中石化H股周一盘初曾冲高2.4%，并触及6.35港元的逾20个月高位，终场收升0.16%，报6.21港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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