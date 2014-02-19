中石化将寻求出售油品销售业务最多30%股权

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透香港2月19日 -中国最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周三称，公司将寻求出售旗下油品销售业务最多30%的股权。
中石化于联交所的声明称，董事会一致通过启动中国石化销售业务重组、引入社会和民间资本实现混合所有制经营的议案。
“在社会和民营资本持股比例不超过30%的情况下，授权董事长确定投资者、持股比例、参股条件和条件方案。”公告并称。
这是继中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)去年出售部分西部天然气管道资产股权予泰康资产及国联基金之后，另一家垄断性企业向民间资本开放的举措。
激发民间投资活力是中国经济稳增长、调结构的重要力量。国务院总理李克强去年9月召开常务会议要求，各部门应限期拿出细化实化已出台实施细则的改进措施，并尽快在金融、石油、铁路和电信等领域向民间资本推出一批项目。
其后国家能源局称，将支持民间资本进入油气勘探开发领域，并支持民营企业投资建设分布式新能源及小水电项目。
市场预期，在新一届政府领导之下，中国市场化步伐将会加快。投行美银美林本月稍早的报告称，预期中国将实行油品营销市场改革，此举可令本土汽油销售价格更加合理，但行业龙头中石化可能会首当其冲，面临营销边际利润下降之压力。
中石化H股今天收升0.83%，报6.05港元；其A股亦升3.75%，报4.7元人民币。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。