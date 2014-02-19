中石化将寻求出售油品销售业务最多30%股权

路透香港2月19日 -中国最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周三称，公司将寻求出售旗下油品销售业务最多30%的股权。

中石化于联交所的声明称，董事会一致通过启动中国石化销售业务重组、引入社会和民间资本实现混合所有制经营的议案。

“在社会和民营资本持股比例不超过30%的情况下，授权董事长确定投资者、持股比例、参股条件和条件方案。”公告并称。

这是继中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)去年出售部分西部天然气管道资产股权予泰康资产及国联基金之后，另一家垄断性企业向民间资本开放的举措。

激发民间投资活力是中国经济稳增长、调结构的重要力量。国务院总理李克强去年9月召开常务会议要求，各部门应限期拿出细化实化已出台实施细则的改进措施，并尽快在金融、石油、铁路和电信等领域向民间资本推出一批项目。

其后国家能源局称，将支持民间资本进入油气勘探开发领域，并支持民营企业投资建设分布式新能源及小水电项目。

市场预期，在新一届政府领导之下，中国市场化步伐将会加快。投行美银美林本月稍早的报告称，预期中国将实行油品营销市场改革，此举可令本土汽油销售价格更加合理，但行业龙头中石化可能会首当其冲，面临营销边际利润下降之压力。

中石化H股今天收升0.83%，报6.05港元；其A股亦升3.75%，报4.7元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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