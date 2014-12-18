中石化在天津建成130万立方米原油商业储备库

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京12月18日 - 中国石油化工集团公司旗下中国石化新闻网周四称，中石化天津大港原油商业储备基地工程日前实现中交。这意味着中石化在天津建成了130万立方米，相当于820万桶的原油商业储备库。
报导指出，天津大港原油商业储备基地工程新增设计库容130万立方米，设置13座10万立方米浮顶罐，包括库区配套的变配电、电信、给排水、消防、污水收集等辅助生产设施。
该工程投产后，将进一步满足京津冀地区不断增长的石油资源需求。（完）
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(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。