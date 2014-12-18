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中国财经 | 2014年 12月 18日 星期四 12:56 BJT

中石化在天津建成130万立方米原油商业储备库

路透北京12月18日 - 中国石油化工集团公司旗下中国石化新闻网周四称，中石化天津大港原油商业储备基地工程日前实现中交。这意味着中石化在天津建成了130万立方米，相当于820万桶的原油商业储备库。

报导指出，天津大港原油商业储备基地工程新增设计库容130万立方米，设置13座10万立方米浮顶罐，包括库区配套的变配电、电信、给排水、消防、污水收集等辅助生产设施。

该工程投产后，将进一步满足京津冀地区不断增长的石油资源需求。（完）

更多细节，请点选中石化新闻网(here)

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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