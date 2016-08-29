中国石化称正物色海外收购机会 下半年加快资本投入

路透香港8月29日 - 亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周一称，公司正在物色海外收购机会，包括油田和炼油化工的资产；此外，今年下半年将加快对勘探和炼油基地的资本投入，故维持全年资本开支目标不变。

中石化董事长王玉普在记者会上称，在低油价下，公司将会选择性进行海外收购、参股和入股的工作，目前有一些项目正在跟踪谈判。

“继去年参股俄罗斯西布尔公司后，中石化将加大海外投资力度，现在有一些油田、下游的炼油化工项目正在跟踪谈判。”他说。

中石化十三五目标天然气年产量目标为400亿立方米，较2015年的207亿立方米翻一番，复合增长率14%，高于十二五的11%增长率。

该公司此前公布，今年上半年净利同比下降22%，因油气业务亏损扩大；为应对外部经营形势变化，上半年的资本开支仅完成全年目标的13%。

该公司副董事长兼总裁戴厚良称，今年全年资本开支维持在1,004亿元人民币不变，下半年将加快上游业务勘探与开发，以及四大炼油基地建设。

他强调，“全年资本开支是有项目、有计划的。”

中石化十三五规划提出在宁波镇海、上海地区、茂湛地区、南京地区打造四个技术先进、具有国际竞争力的世界级炼化基地。

戴厚良称，与BP(BP.L)合资的上海赛科(SECCO)近两年的经营状况较好，吸引国际上几家公司对收购上海赛科的股权感兴趣，而中石化作为赛科公司的股东，拥有优先收购权，公司将根据BP的报价作出综合判断，暂时未知会否提出收购。

路透此前报导，BP已经聘请投资银行安排出售在上海赛科的50%股份，出售可能带来20-30亿美元收入。这家合资公司是BP在中国单一最大投资。

至于川气东送管道公开引资计划，戴厚良称，引资工作正在进行之中，一些沿线地方政府和公司均有兴趣入股，“且有一张长名单”，但有关工作还需要得到国家的批准，故没有具体的时间表。

另外，中石化副总裁、董事会秘书黄文生称，今年上半年上游油气勘探及开发业务亏损扩大至219.29亿元，主要由于油价下滑，下半年预计市场供大于求的状况不能完全解决，油价将呈低位震荡，但按公司估算油价每桶45-50美元计，下半年的经营情况将得到明显改善。

该公司将2016年全年的原油和天然气生产目标分别下调9%及6%，至约3.01亿桶及8,099十亿立方英尺（bcf），因要压缩低效原油项目及受普光气田检修的影响。全年原油加工量、成品油销量以及乙烯产量基本维持在原来目标。

中石化H股今天收跌0.18%，报5.61港元；A股则持平于4.95元。（完）