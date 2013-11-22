中国2014年石油需求料增加约4%--中石化

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8912元附近
路透上海4月14日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8912元附近，较上日贬值约261点。
路透上海11月22日 -中国石油化工(0386.HK)资深研究人员表示，2014年和2015年中国石油需求平均料增加3.8%，其中运输燃料需求是主要推动因素。
过去10年来中国一直是全球石油需求的推手，占了总成长的近半数，但其消耗量放缓可能令油市承压。
“运输用燃料将是国内耗油的主要推手，因中国的汽车销售在未来10年将维持高成长率，”中石化经济技术研究院副院长毛加祥周四晚间在一产业会议上表示。
中石化是亚洲最大的炼油商。
2012年中国石油需求的成长率创下四年低位4.5%，经济放缓再次打压今年的石油需求。
根据路透的计算，今年上半年表观石油需求仅较上年同期成长3.4%。
毛加祥说，中国石油需求2015年前料达到5.5亿吨，2020年达到6.5亿吨。
毛加祥的预估基本符合中国发改委研究人员的预估。
发改委能源研究所所长助理高世宪表示，今年石油需求料达到5.1亿吨，而国内原油产量料为2.1亿吨。
中石油一下属研究机构的市场部主管对路透表示，预计2014年中国石油需求将增长4-5%。
关于精炼油品，中石化的毛加祥表示，中国需求料自2011年起每年增长5%，到2015年达到3.1亿吨。
平均每年增幅将位于4%左右，2020年达到3.8亿吨，这大幅低于2006-2010年间平均7.9%的增幅。(完)
(编译 戴素萍/侯向明； 审校 王洋)
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