中国2014年石油需求料增加约4%--中石化

路透上海11月22日 -中国石油化工(0386.HK)资深研究人员表示，2014年和2015年中国石油需求平均料增加3.8%，其中运输燃料需求是主要推动因素。

过去10年来中国一直是全球石油需求的推手，占了总成长的近半数，但其消耗量放缓可能令油市承压。

“运输用燃料将是国内耗油的主要推手，因中国的汽车销售在未来10年将维持高成长率，”中石化经济技术研究院副院长毛加祥周四晚间在一产业会议上表示。

中石化是亚洲最大的炼油商。

2012年中国石油需求的成长率创下四年低位4.5%，经济放缓再次打压今年的石油需求。

根据路透的计算，今年上半年表观石油需求仅较上年同期成长3.4%。

毛加祥说，中国石油需求2015年前料达到5.5亿吨，2020年达到6.5亿吨。

毛加祥的预估基本符合中国发改委研究人员的预估。

发改委能源研究所所长助理高世宪表示，今年石油需求料达到5.1亿吨，而国内原油产量料为2.1亿吨。

中石油一下属研究机构的市场部主管对路透表示，预计2014年中国石油需求将增长4-5%。

关于精炼油品，中石化的毛加祥表示，中国需求料自2011年起每年增长5%，到2015年达到3.1亿吨。

平均每年增幅将位于4%左右，2020年达到3.8亿吨，这大幅低于2006-2010年间平均7.9%的增幅。(完)

(编译 戴素萍/侯向明； 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。