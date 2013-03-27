中国企业：中石化集团与南非PetroSA签署框架协议，在南非建大型炼厂

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透香港3月26日 - 亚洲最大炼油商中石化 的母公司--中国石化集团公司周二表示，已经与南非国家石油公司PetroSA签订框架协议，将在南非兴建一座大型炼油厂。
中石化集团的声明称，根据初步协议，这两家国有企业将在伊丽莎白港建设一座“世界级”的炼厂。
声明指出，中石化集团与PetroSA在2012年5月完成了该项目的联合研究，框架协议的签署标志着距离项目正式动工又迈进一步。
声明中未透露该项目的细节。
在去年5月，PetroSA称已经与中石化集团达成合作关系，共同推进炼厂的建设。该炼厂最初计划成本为90-100亿美元，日产40万桶。
这一项目名为Mthombo，位于南非南部伊丽莎白港附近的Coega工业港。该项目此前已经筹备数年但一直陷于停顿，主要因为资金短缺。(完)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。