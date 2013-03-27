中国企业：中石化集团与南非PetroSA签署框架协议，在南非建大型炼厂

路透香港3月26日 - 亚洲最大炼油商中石化 的母公司--中国石化集团公司周二表示，已经与南非国家石油公司PetroSA签订框架协议，将在南非兴建一座大型炼油厂。

中石化集团的声明称，根据初步协议，这两家国有企业将在伊丽莎白港建设一座“世界级”的炼厂。

声明指出，中石化集团与PetroSA在2012年5月完成了该项目的联合研究，框架协议的签署标志着距离项目正式动工又迈进一步。

声明中未透露该项目的细节。

在去年5月，PetroSA称已经与中石化集团达成合作关系，共同推进炼厂的建设。该炼厂最初计划成本为90-100亿美元，日产40万桶。

这一项目名为Mthombo，位于南非南部伊丽莎白港附近的Coega工业港。该项目此前已经筹备数年但一直陷于停顿，主要因为资金短缺。(完)