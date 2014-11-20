中石化集团拟投入超400亿元 三年完成油气管道隐患整治

路透上海11月20日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)的控股方中国石化集团公布，拟三年内投入超过400亿元人民币，用于治理油气管道安全隐患，以及替换更新老旧管道。

中国石化表示，3年内全面完成现有隐患整治工作。具体行动及时间节点为，2015年9月前完成重大及穿越密闭空间隐患治理；2016年9月前隐患整改率达到80%；2017年9月前全部完成治理。

2014年11月22日，是中国石化首个安全生产警示日。一年前，为铭记青岛“11?22”事故教训，中国石化集团决定11月22日为安全生产警示日，此番表态正好发生来安全警示日来临之际。

中国石化已主动停输临沧和塘港2条存在安全隐患的原油管道。已投入40亿元、计划3年累计投入281.07亿元治理安全隐患。此外，还将在3年内投入122亿元用于替换更新老旧管道。

中国石化还将集中开展“打非治违”专项行动，严厉打击打孔盗油，非法占压和第三方施工破坏等严重破坏管道行为。截至2014年7月底，中国石化管道累计被打孔超过9,000次，其中山东占69%。2005-2014年间，管道因为打孔盗油累计停输时间长达8,411小时。

中国石化A股周三收报5.08元，过去一个月累计下跌1.4%。（完）

(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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