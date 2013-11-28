中石化管道储运公司两位负责人已停职检查--报载

路透北京11月28日 -针对“11·22”东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故，中国人民日报周四称，中石化管道储运公司两位负责人已停职检查，东黄输油管道黄岛泄漏段线将永久停用。

报导援引中石化表示，鉴于中石化管道储运公司党委书记田以民、管道储运分公司总经理钱建华在“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故中负有直接领导责任，中石化集团党组决定二人停职检查，并配合协助调查，根据调查结果再行处理。

报导并援引“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故处置现场指挥部称，秦皇岛路、刘公岛路现有全部石油和化工管线迁至北部辽河路化工专用通道；刘公岛路至入海口段排洪暗渠改建为生态休闲景观明渠，具体方案将按规定公示，征求广大市民意见。

中石化同时宣布，从27日起启动安全生产大检查，全面排查各类管网隐患。

上周五发生在山东省青岛经济技术开发区的中石化东黄输油管道发生泄漏爆炸特别重大事故，已造成55人遇难、9人失踪、136人受伤。中国国家安全监管总局局长杨栋梁周一指出，“11·22”中石化(600028.SS)(0386.HK)东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故是一起十分严重的责任事故，损失惨重。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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