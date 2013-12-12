黄岛输油管道爆炸凸显城市无序扩张风险

资料图片：2013年11月23日，救援人员在一所学校的篮球场的瓦砾中搜索幸存者，上日中石化黄岛至潍坊一输油管道在泄露后的维修期间发生爆炸。 REUTERS/Aly Song

路透北京12月11日(记者Judy Hua/David Stanway) – -就在黄岛中石化输油管道泄漏事故发生前两个月，这条平均每年遭到100多次偷盗石油的管道通过了公司的内部安全检查，中石化的消息人士称。

中石化输油管道泄漏事故初步原因分析是管线漏油进入市政管网导致爆炸起火。

这起案例凸显出中国能源管道网络和城市同时快速扩张的伴生风险。城市发展挤占了很多现有管道，这不仅为盗油者提供了机会，也给管道附近的居民和工商业者造成危险。

中石化(600028.SS)管道储运分公司的一名消息人士称，中石化东营至黄岛的输油管道一年平均要被偷盗100多次。

中石化另一名消息人士称，这条管道在9月份完成的公司检查中符合内部安全标准。

他们均拒绝署名，称关于该事故的信息依然很敏感，因为当局仍在进行相关调查。中石化也拒绝就此事置评。

厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强表示：“随着油气管道的快速发展，中国的管道安全管理确实存在问题。”

“偷盗石油以及油气管道与市政管网的冲突等问题也没有得到足够的重视 。”

11月22日，山东省青岛市黄岛区发生输油管道线泄漏爆燃，目前政府对此事的调查尚未结束。

新华社上月报道称，国家安全生产监督管理总局局长杨栋梁表示，青岛输油管道泄漏爆炸被定性为重大责任事故。但报道没有就此给出更多细节。

新华社援引杨栋梁的话报道称，此次事故暴露出输油管道与城市排水管网规划布置不合理、泄漏后应急处置不当等问题。

此前，中石化管道储运分公司曾在2011和2012年发布《中国石化股份有限公司东黄（复）线、东临线隐患整治工程环境信息公告》，提醒潍坊当地政府部门，城市快速扩张妨碍对管线进行重要维修。

根据发布在地方政府网站的信息，中石化为降低安全风险曾向当地政府寻求批准对石油管道进行改线。

但中石化管道储运分公司的这名消息人士称，他们未收到地方政府的回复。

中石化在写给潍坊市环保局的这份公告中称：“原本管线所处的郊区现在变为繁华城区，建筑物众多，人口密集，部分管道陆续被占压，导致管道无法抢修、维修，即使一些没有占压的建筑物也离管道较近，无法进行管道防腐层大修。”

据悉，警方已控制此次爆炸事故中石化相关人员7人、青岛经济技术开发区相关人员2人。

中石化管道储运两名负责人因“11?22”事故也被停职。

有鉴于黄岛输油管道爆炸事件，中国政府上周五要求在全国范围内开展油气管道大检查。

中国政府6月份曾要求进行全国范围的行业安全检查。据中石化官网显示，10月11日，中石化集团公司曾召开安全大检查通报会，特别指出了三季度安全大检查的严肃性、专业性以及史无前例的规模，是集团公司进行的首次安全、环保、质量和健康联合检查。

一名了解情况的消息人士称，东营至黄岛的输油管道在那次检查中被认为符合公司的安全标准。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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