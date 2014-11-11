中国石化旗下加拿大公司同意因污染环境支付15万加元罚金

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透亚伯达卡尔加里11月10日 - 中国石化(600028.SS)旗下加拿大公司Sinopec Daylight Energy Ltd已同意支付15万加元(13.2万美元)罚金，因其2012年泄露近2,500桶污水至北部亚伯达一河流中。
Sinopec Daylight Energy将支付这笔罚金。2012年2月，该公司一承包商从北部亚伯达省Fox Creek附近一油井输送污水的管道紧急关闭装置失灵。
据事实陈述，Sinopec Daylight Energy斥资970万加元用于清理受污染地区。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
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