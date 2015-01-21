中石化去年海外原油产量按年大增1.3倍 油气总产量升逾8%

中国应关注非银机构对金融体系的影响 提升监管有效性--央行工作论文
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。
路透香港1月21日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)致力拓展上游业务策略收效，其去年海外原油产量按年大增1.3倍，整体油气产量升幅逾8%。
周二晚间的公告显示，中石化于2014年度海外原油产量为4,986万桶，同比增长131.8%，并推高整体原油产量至3.61亿桶，升幅达8.5%，中国原油产量则持平于3.1亿桶。
该公司去年全年的油气产量按年升8.5%，至4.8亿桶油当量；其中天然气产量7,163.5亿立方英尺，增长8.5%。
中石化于2013年斥近30亿美元收购母公司持有于哈萨克斯坦、哥伦比亚等海外油气资产，去年还获母公司承诺于10年内将余下海外油气资产注入中石化。
中石化并称，去年的原油加工量为2.35亿吨，同比升1.5%。境内成品油总经销量1.71亿吨，增长3.4%；其中零售占1.18亿吨。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透北京5月9日 - 中国国内大型基金公司--易方达基金公司近日宣布，与欧洲ETF Securities合作开发运营的UCITS ETF今年获投资者持续申购, 产品规模由2016年初的2,000万美元增至2017年4月底的3,300万美元，成为目前欧洲市场上中资同类基金中最大的MSCI中国A股指数ETF。