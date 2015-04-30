中石化首季净利同比大减85% 高价原油库存拖累下游业务

中石化的公告显示，按照国际会计准则，2015年1-3月净利为21.72亿元人民币，上年同期则为净利141.2亿元。

受累于油价断崖式下跌并持续低企，中石化于去年第四季度出现亏损，同时预计今年首季仍然徘徊在盈亏边缘，因要等待高价原油库存得到消化后，炼油与化工业务始能扭亏为盈。