中石化首季净利同比大减85% 高价原油库存拖累下游业务

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港4月30日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)公布，今年首季净利同比大减近85%，因高价原油库存拖累下游业务。
中石化的公告显示，按照国际会计准则，2015年1-3月净利为21.72亿元人民币，上年同期则为净利141.2亿元。
首季原油加工量同比上升2.4%至5,858万吨，成品油产量增5%至3,685万吨。受消化高成本库存影响，炼油板块经营亏损人民币33.6亿元。
受累于油价断崖式下跌并持续低企，中石化于去年第四季度出现亏损，同时预计今年首季仍然徘徊在盈亏边缘，因要等待高价原油库存得到消化后，炼油与化工业务始能扭亏为盈。
业绩公布前，中石化H股周三收升0.28%，报7.28港元；A股则跌4.15%，报8.31元人民币。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。