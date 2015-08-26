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中国财经 | 2015年 8月 27日 星期四 07:15 BJT

中国石化上半年净利按年下降22% 好于市场预期

路透香港8月26日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周三公布，今年上半年净利按年下降22%，好于市场预期。

据公告，按国际会计准则，2015年1-6月中石化净利为253.94亿元人民币，高于汤森路透综合3名分析师预测中位值199.9亿元。上年同期则为325.43亿元。

按路透计算，第二季净利232.22亿元，按季大升9.7倍。

中石化表示，上半年因油价大幅下滑，上游板块利润降幅较大，勘探及开发经营亏损18.3亿元；其他板块则为盈利，其中炼油板块经营收益153.2亿元。

上半年每股盈利0.211元，董事会拟派发中期股息每股0.09元。

该公司此前称，今年上半年油气当量产量同比下降1.8%，至2.33亿桶；原油加工量1.19亿吨，按年上升2.66%。

中石化H股周三收跌1.8%，报4.95港元；A股则升1.8%，报4.57元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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