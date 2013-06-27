中石化计划斥资31亿美元在青岛建乙烯厂

路透北京6月26日 - 中国石化(0386.HK)计划斥资31亿美元在华东地区兴建乙烯工厂，这将是中石化首座使用天然气和液化石油气(LPG)作为石化原料的乙烯工厂。

根据中国环境保护部网站周二发布的公告，中石化计划斥资187.9亿元人民币(31亿美元)，在山东青岛兴建年产能100万吨的乙烯工厂。

中石化可能是希望以这项计划对对抗廉价的美国进口乙烯。比起亚洲常用的石脑油裂解装置，美国页岩气裂解装置生产乙烯的成本不到一半。

中国没有多余天然气可供应这座工厂，因此中石化将寻求进口天然气，并从附近的旗下炼厂获取液化石油气。

“大约是一半天然气依靠进口，一半液化石油气由我们自己的炼厂生产，”一位直接知情的中石化官员周三表示。该官员拒绝具名，因未获授权向媒体透露消息。

该官员称，这将是中石化首座以燃气为原料的石化工厂。

该官员未明确说明进口来源。但行业专家指出，2015年后美国可能出口天然气液，因为美国页岩油气荣景推动乙烷、液化石油气和凝析油产量丰沛。

该官员表示，中石化将利用旗下青岛炼厂所生产的液化石油气，青岛炼厂产能为每日24万桶。

中石化可能也是提前布局，为中国成功开发本国页岩气潜能作好准备。

据信中国拥有世界最大页岩气资源，中国亦希望复制美国的产量荣景。但中国面临着巨大的技术和环境挑战，因其地质环境更为复杂，水源也较缺乏。

天然气可分离出乙烷，进一步裂解成为乙烯。液化石油气可来自油气生产及炼油加工过程产生。

根据环境保护部网站的公告，青岛的乙烯项目建成需要三年时间，但未透露投产的时间表。

中国本月稍早批准了两项类似的投资，行业专家称这两项投资可能也计划以天然气或液化石油气作为原料。

中国的乙烯需求近半数依赖进口。乙烯是生产塑料、合成橡胶和纺织品的关键原料。(完)

(编译 朱晓军；审校 蔡美珍)

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