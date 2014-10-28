中石化香港前顾问遭廉署起诉涉受贿及管有危险药物和毒药

路透香港10月28日 - 香港廉政公署周二称，今早落案起诉中石化（香港）有限公司前顾问张国强，控告其涉嫌在处理公司业务时收受60万港元贿款，并管有危险药物和毒药。

中石化（香港）是亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)的全资子公司。

廉政公署的声明称，现年64岁的张国强被控一项代理人接受利益罪名，涉嫌违反《防止贿赂条例》。他另被控四项罪名，包括两项管有危险药物，及两项管有毒药。

其中一项控罪指被告涉嫌没有合法权限或合理辩解，从一名投资公司经营者接受60万港元，作为他在与中石化香港有关的业务上优待该经营者及一间石油运输公司的报酬。

另外两项控罪指被告涉嫌管有危险药物，即0.06克＂冰＂（＂ice＂）及0.09克＂忘我＂（＂ecstasy＂）。

余下两项控罪指被告涉嫌管有毒药表第I部所列毒药，包括89粒含昔多芬的片剂和两块含昔多芬的片剂碎片，即＂威而钢＂的主要成分，及两粒含他达拉非的片剂，即＂犀利士＂的主要成分。

上述涉嫌罪行于去年10月至今年1月间发生。

廉署表示，中国石化及中石化香港在调查案件期间提供全面协助。 （完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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