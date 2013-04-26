中石化首季净利按年增长24% 得益于炼油业务扭亏为盈

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港4月26日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)公布，今年首季净利按年增长24%，主要得益于炼油业务扭亏为盈。
中石化周四晚间在联交所一份声明中称，2013年1-3月季度净利为166.77亿元人民币，较去年同期134.06亿元增长24.4%。每股基本盈利0.189元。
但与去年第四季净利211亿元相比，首季获利按季大跌36%。野村证券此前的报告称，中石化首季获利可能会令市场失望，不过在中国推行新的成品油定价机制后，预期中石化今年净利将按年上升21%。
中石化称，首季炼油板块实现经营收益22.04亿元，原油加工量同比增长5.92%至5,869万吨，成品油产量升7.39%至3,530万吨。
中国发改委周四起下调汽油和柴油最高零售价每吨395及400元，以反映过去一周国际原油价格跌势；这是自今年3月27日调降成品油价并完善成品油定价机制以来，首次按照新机制调整油价。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。