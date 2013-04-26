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中国财经 | 2013年 4月 26日 星期五 09:42 BJT

中石化首季净利按年增长24% 得益于炼油业务扭亏为盈

路透香港4月26日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)公布，今年首季净利按年增长24%，主要得益于炼油业务扭亏为盈。

中石化周四晚间在联交所一份声明中称，2013年1-3月季度净利为166.77亿元人民币，较去年同期134.06亿元增长24.4%。每股基本盈利0.189元。

但与去年第四季净利211亿元相比，首季获利按季大跌36%。野村证券此前的报告称，中石化首季获利可能会令市场失望，不过在中国推行新的成品油定价机制后，预期中石化今年净利将按年上升21%。

中石化称，首季炼油板块实现经营收益22.04亿元，原油加工量同比增长5.92%至5,869万吨，成品油产量升7.39%至3,530万吨。

中国发改委周四起下调汽油和柴油最高零售价每吨395及400元，以反映过去一周国际原油价格跌势；这是自今年3月27日调降成品油价并完善成品油定价机制以来，首次按照新机制调整油价。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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