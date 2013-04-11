中石化拟减二季度原油加工量150万吨--报载

路透北京4月11日 - 受到成品油库存压力的影响，中国主要炼油商--中国石化计划削减二季度原油计划加工量150万吨。

中国证券报周四援引市场机构安迅思息旺能源称，迫于成品油库存压力，中石化拟将二季度原油计划加工量从此前的5,980万吨削减至5,830万吨。

报道称，4月份中石化原油计划加工量可能较原计划减少100万吨，但计划加工总量暂不明确。

安迅思息旺能源引述中石化炼厂人士的话称，成品油库存逐步攀高形成库存压力是降量的最主要原因。此外，炼油利润、运营指标较差或石脑油难以平衡的炼厂将成为削减计划加工量的主要对象。

据中宇资讯监测，自3月27日凌晨成品油价格调整以来，主营单位柴油整体跌幅在50-200元/吨，汽油跌幅在50-300元/吨；从全国范围看，全国主营单位国三93#汽油均价跌228元/吨，国四93#汽油均价跌134元/吨，国标0#柴油均价跌142元/吨。

“当前各行业用油需求复苏缓慢，而成品油调价落空，市场悲观情绪继续弥漫，中长期市场行情走势仍不明朗，业者对后市持观望态度。预计后期市场仍以按需、小单购进为主。中石油、中石化批发市场的滞销局势短期难以改变。”中宇资讯分析师张永浩表示。

中国国家发展和改革委员会周三表示，4月10日国内成品油价格不作调整，因上次调价以来国际油价先扬后抑，平均价格变化不大。(完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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