中石化计划第三季完成为油品销售业务引入社会资本

路透香港3月24日 -亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周一称，计划于第三季完成为其油品销售业务引入社会资本。

该公司董事长傅成玉在记者会上作以上表示。

中石化于2月下旬宣布，将寻求出售旗下油品销售业务最多30%的股权，启动中国石化销售业务重组、引入社会和民间资本实现混合所有制经营的计划。

这是继中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)去年出售部分西部天然气管道资产股权予泰康资产及国联基金之后，另一家垄断性企业向民间资本开放的举措。

中石化此前公布，2013年度净利按年上升3.5%，大致符合市场预期，分析师关注公司出售油品销售业务进展。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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