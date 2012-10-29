中石化三季度净利按季增长65%

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港10月29日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)称,今年第三季度净利按季增长65%,也远高於市场预期,主要得益於炼油和化工业务均转亏为盈.
中石化周日晚间的公告显示,按国际会计准则,2012年7-9月净利为183.26亿元人民币,较上一季110.97亿元增长65%;较去年同期202.22亿元则下跌9.4%.根据汤森路透综合4名分析师预测,中石化三季度净利为147亿元人民币.
三季度炼油业务录得经营收益30.26亿元,主要得益於中国政府于8-9月两度上调国内汽柴油售价以及原油成本下降;同期的化工业务亦录得经营收益9.59亿元.使前三季度的炼油业务亏损收窄至154.75亿元,化工业务亏损亦缩小至2.92亿元.
"化工产品价格在二季度出现大幅下滑,三季度企稳回升.本公司根据宏观经济走势和市场需求,合理安排生产经营,积极调整产品结构,三季度经营业绩环比明显好转."中石化称.
前三季度,中石化录得净利为428.29亿元,按年下降30%;每股基本盈利为0.493元.
中石化H股周一早盘上涨3.12%,报8.27港元;A股略涨0.32%,至6.19元人民币.(完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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