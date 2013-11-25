中石化称正配合调查青岛输油管道爆燃事故

路透上海11月25日 -亚洲第二大炼油商--中国石油化工股份有限公司(600028.SS)(0386.HK)周日公告称，正积极配合青岛输油管道爆燃事故调查工作，目前公司生产经营稳定，成品油市场供应稳定。

新华社报导最新的伤亡情况是，截至24日13时，该事故导致的死亡人数增至52人，另有11人失踪。

人民日报周一报导，事故发生当地水电暖供应正逐步恢复，爆燃部分区段场面复杂且尚存可燃气体，影响了对爆炸垃圾的清理进度。

报导并引述中国石化新闻办称，专业监测人员在爆燃现场周边区域市政排水暗渠设置120个井口监测点。经昼夜监测，大部分井口未测出可燃气体，个别井口可燃气体浓度在爆炸下限20%以下。检测结果表明，现场排除次生爆燃可能，该公司将继续监测跟踪。

上周五(22日)凌晨3时,位于青岛经济技术开发区秦皇岛路与斋堂岛街交会处的中石化管道公司输油管线破裂，原油泄漏。上午10时30分左右，管道公司和黄岛油库在清理油污过程中，开发区海河路和斋堂岛街交会处发生爆燃，距此地约1公里外的雨水管道末端入海口处发生原油燃烧。

出现原油泄漏的管道系中国石化东黄复线。该管线1986年7月建成投产，管径711毫米，管道长248.52公里，年输油能力1,000万吨。

中国石化A股上周五收报5.05元人民币，最近三个月累计上涨14.77%；其H股同日收报7.01港元，近三个月涨幅为21.89%。(完)

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(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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