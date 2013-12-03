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时事要闻 | 2013年 12月 3日 星期二 19:01 BJT

中石化东黄输油管道泄漏爆炸事故共造成62人死亡

路透北京12月3日 -新华网周二报导称，“11·22”中石化(600028.SS)(0386.HK)东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故共造成62人死亡。

报导称，“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸事故现场指挥部当日公布了事故遇难人员名单，其中山东籍48人；黑龙江籍7人；吉林籍3人；山西籍1人；江苏籍1人；河南籍1人；内蒙古籍1人。

11月22日10时30分许，位于山东省青岛经济技术开发区的中石化东黄输油管道发生泄漏爆炸。中国国家安全监管总局局长杨栋梁此前指出，“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故是一起十分严重的责任事故，损失惨重。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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