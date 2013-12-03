中石化东黄输油管道泄漏爆炸事故共造成62人死亡

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北京12月3日 -新华网周二报导称，“11·22”中石化(600028.SS)(0386.HK)东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故共造成62人死亡。
报导称，“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸事故现场指挥部当日公布了事故遇难人员名单，其中山东籍48人；黑龙江籍7人；吉林籍3人；山西籍1人；江苏籍1人；河南籍1人；内蒙古籍1人。
11月22日10时30分许，位于山东省青岛经济技术开发区的中石化东黄输油管道发生泄漏爆炸。中国国家安全监管总局局长杨栋梁此前指出，“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故是一起十分严重的责任事故，损失惨重。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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