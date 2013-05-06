中石化炼化工程和银河证券同日在香港上市

* 中石化炼化工程(集团)IPO规模最高可达22.4亿美元，将成为去年中国人保上市以来香港最大的IPO案

* 银行证券同天进行规模13亿美元的IPO，将与中石化炼化工程上演投资者争夺战

* 第一季亚洲除日本以外的股票资本市场表现低迷

路透香港5月5日 - 中石化集团旗下的中石化炼化工程(集团)和中国银河证券周一将在香港市场进行首次公开发行(IPO)，拟筹资额合计达35亿美元，这将给亚洲低迷的IPO市场注入活力，今年第一季亚洲IPO交易规模缩水了逾五成。

香港市场对这两宗大规模IPO期待已久，如果上市取得成功，将带动一波IPO热潮，从酒店运营商到银行等一些企业都在计划未来几个月在香港发行新股。

周日据消息人士称，亚洲最大炼油商中石化(600028.SS)旗下的中石化炼化工程(集团)拟发行13.3亿股股票，招股价参考区间为每股9.8-13.1港元，IPO规模最高可达174亿港元(22.4亿美元)。

若按参考区间上限计算，中石化炼化工程IPO将成为去年11月底中国人保集团(1339.HK)上市以来香港股市最大的一宗IPO。人保集团上市筹资规模为35.6亿美元。

消息人士补充道，中石化炼化工程的招股价参考区间相当于其2013年预期获利的9-12倍。由于交易细节尚未公开，消息人士拒绝署名。

消息人士透露，中国银河证券正发行约15亿股股票，指导区间在每股4.99至6.77港元，相当于1.19至1.49倍的市帐率(股价净值比)。银河证券的竞争对手包括规模更大的中信证券(600030.SS)(6030.HK)和海通证券(600837.SS)(6837.HK)等。

银河证券最初计划在上海和香港两地上市，但在去年底中国证券监管机构冻结IPO审批后，便放弃了在内地市场同步上市的打算。

这两项交易凸显出交易活动升温。据汤森路透的数据显示，第一季亚洲地区除日本以外的IPO规模大幅下滑56%至33亿美元，在2009年第一季以来的年初上市交易中表现最糟。

数据显示，2013年迄今香港IPO规模较上年同期下降20%至10.5亿美元。历经数年稳戴全球IPO中心桂冠的香港，2012年的IPO交易规模为77.2亿美元，为2008年全球金融危机爆发以来的最低水平。

香港市场的低迷表现与东南亚形成鲜明对比。东南亚地区的BTS旗下基础设施基金和淡马锡控股支持的房地产投资信托基金Mapletree China等一系列上市交易，让银行业者忙得不可开交。

这两宗IPO是今年亚洲规模最大的IPO。

今年稍后香港股市有可能出现的较大规模IPO包括一系列香港地产和投资公司剥离的商业地产，比如新世界发展(0017.HK)旗下NW Hotel Investments拟进行规模最高10亿美元的IPO.

鹰君(0041.HK)亦计划通过8亿美元的IPO分拆其朗廷酒店连锁业务，合和实业(0054.HK)亦计划将旗下的合和香港物业有限公司(Hopewell HK Properties)打包上市，最多将筹资8亿美元。

中石化炼化工程公司是中石化集团去年9月份通过整合八家子公司成立的。中石化集团和中国石油化工股份有限公司(0386.HK)分别持有其2%和98%的股份。

中信证券(6030.HK)(600030.SS)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX任中石化炼化工程IPO的联席保荐人。

中国银河国际、高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)任银河证券IPO的联席保荐人，另有13家银行亦参与此项目。(完)

(编译 白云/王翔琼; 审校 程琳)

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