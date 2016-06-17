中国石化向西班牙雷普索尔发出仲裁通知 索赔55亿美元

路透马德里6月17日 - 西班牙雷普索尔(Repsol) (REP.MC)周五称，中国能源综合企业中国石化(600028.SS)已向雷普索尔发出仲裁通知，要求雷普索尔就2012年一家合资企业补偿约55亿美元。

中国石化及其附属公司Addax Petroleum UK就与Talisman组建的英国合资企业Talisman Sinopec Energy UK (TSEUK)相关的初始投资及丧失的投资机会寻求补偿。雷普索尔于2014年收购了Talisman。

雷普索尔称，此项索赔并无依据，法律顾问认为是一项微乎其微的风险。

“该仲裁通知没有根据，并未反映出一个合作伙伴应该有的忠诚态度，”雷普索尔在一份声明中称。

雷普索尔去年报亏，并已削减派息。为保住投资级信贷评级，该公司已宣布将勘探与生产投资削减40%，并出售资产。

Talisman已经对亏损的TSEUK裁员数百人，因生产下降，而运营成本不断上升。(完)