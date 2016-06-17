中国石化向西班牙雷普索尔发出仲裁通知 索赔55亿美元

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透马德里6月17日 - 西班牙雷普索尔(Repsol) (REP.MC)周五称，中国能源综合企业中国石化(600028.SS)已向雷普索尔发出仲裁通知，要求雷普索尔就2012年一家合资企业补偿约55亿美元。
中国石化及其附属公司Addax Petroleum UK就与Talisman组建的英国合资企业Talisman Sinopec Energy UK (TSEUK)相关的初始投资及丧失的投资机会寻求补偿。雷普索尔于2014年收购了Talisman。
雷普索尔称，此项索赔并无依据，法律顾问认为是一项微乎其微的风险。
“该仲裁通知没有根据，并未反映出一个合作伙伴应该有的忠诚态度，”雷普索尔在一份声明中称。
雷普索尔去年报亏，并已削减派息。为保住投资级信贷评级，该公司已宣布将勘探与生产投资削减40%，并出售资产。
Talisman已经对亏损的TSEUK裁员数百人，因生产下降，而运营成本不断上升。(完)
(编译 刘秀红；审校 汪红英)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。