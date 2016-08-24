中石油上半年净利按年大跌98% 增派中期特别股息

路透香港8月24日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周三公布，今年上半年净利按年大跌98%，受累于油价下滑，惟公司在维持派息比率45%的基础上，增派中期特别股息。

据公告，按国际会计准则，中石油于2016年1-6月净利为5.31亿元人民币，上年同期则为254.06亿元；期内每股盈利0.003元。

中石油表示，“为回报股东，董事会决定在45%的派息基础上，增加中期特别股息每股0.02元，即向全体股东派发2016年中期股息每股0.02131元的现金红利。”

其主要竞争对手中国海洋石油(0883.HK)一样实行“息诱”股东。中海油公布，今年上半年净亏损77.4亿元，每股亏损0.17元，但董事会仍建议派发中期股息每股0.12港元。

今年初国际油价探底后震荡回升，布兰特原油与西德克萨斯中质（WTI）原油现货平均价分别为每桶39.81美元和39.64美元，比上年同期分别下降31.2%和25.6%，因而打击两大油企业绩表现。

中石油首季净亏损137.85亿元，惟第二季业绩明显改善，主要得益于中亚管道公司部分股权处置实现收益245.34亿元。该公司上半年录得营业额7,390.67亿元，按年跌16%。

**油气产量轻微上升**

中石油称，上半年油气当量产量按年增长1.7%至7.482亿桶，平均实现原油价33.09美元/桶，同比降低36.5%；勘探与生产板块经营亏损24.19亿元，今年第一季亏损202.68亿元，去年上半年为经营利润329.17亿元。

油价下滑令下游业务获益，加上中国四升一降五次调整国内成品油价，与国际市场油价变化趋势基本保持一致，上半年中石油的炼油与化工业务实现经营利润274.74亿元，按年增长近5倍；其中，炼油业务利润增加2.9倍至214.25亿元。

上半年天然气与管道业务录得经营利润114.31亿元，按年下降23.1%，其中进口天然气及液化天然气（LNG）的净亏损80.06亿元，减亏26.2亿元。

中石油表示，维持2016年全年资本开支预测值为1,920亿元，上半年已完成金额508.67亿元。

业绩公布前，中石油H股收跌0.19%，报5.27港元；A股收升0.13%，报7.43元。（完）

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