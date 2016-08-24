中石油上半年净利按年大跌98% 增派中期特别股息

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港8月24日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周三公布，今年上半年净利按年大跌98%，受累于油价下滑，惟公司在维持派息比率45%的基础上，增派中期特别股息。
据公告，按国际会计准则，中石油于2016年1-6月净利为5.31亿元人民币，上年同期则为254.06亿元；期内每股盈利0.003元。
中石油表示，“为回报股东，董事会决定在45%的派息基础上，增加中期特别股息每股0.02元，即向全体股东派发2016年中期股息每股0.02131元的现金红利。”
其主要竞争对手中国海洋石油(0883.HK)一样实行“息诱”股东。中海油公布，今年上半年净亏损77.4亿元，每股亏损0.17元，但董事会仍建议派发中期股息每股0.12港元。
今年初国际油价探底后震荡回升，布兰特原油与西德克萨斯中质（WTI）原油现货平均价分别为每桶39.81美元和39.64美元，比上年同期分别下降31.2%和25.6%，因而打击两大油企业绩表现。
中石油首季净亏损137.85亿元，惟第二季业绩明显改善，主要得益于中亚管道公司部分股权处置实现收益245.34亿元。该公司上半年录得营业额7,390.67亿元，按年跌16%。
**油气产量轻微上升**
中石油称，上半年油气当量产量按年增长1.7%至7.482亿桶，平均实现原油价33.09美元/桶，同比降低36.5%；勘探与生产板块经营亏损24.19亿元，今年第一季亏损202.68亿元，去年上半年为经营利润329.17亿元。
油价下滑令下游业务获益，加上中国四升一降五次调整国内成品油价，与国际市场油价变化趋势基本保持一致，上半年中石油的炼油与化工业务实现经营利润274.74亿元，按年增长近5倍；其中，炼油业务利润增加2.9倍至214.25亿元。
上半年天然气与管道业务录得经营利润114.31亿元，按年下降23.1%，其中进口天然气及液化天然气（LNG）的净亏损80.06亿元，减亏26.2亿元。
中石油表示，维持2016年全年资本开支预测值为1,920亿元，上半年已完成金额508.67亿元。
业绩公布前，中石油H股收跌0.19%，报5.27港元；A股收升0.13%，报7.43元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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