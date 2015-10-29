中国石化第三季净利同比大减92% 逊于市场预期

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港10月29日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周四公布，今年第三季净利同比下降92%，逊于市场预期。
据公告，按国际会计准则，公司于7-9月净利为16.36亿元人民币，上年同期则为192.55亿元；低于汤森路透预测的138.3亿元。(公告第27页)
而1-9月净利为270.3亿元，同比下降48%。
尽管油价下滑对中石化上游业务构成负面影响，然原油成本降低令公司炼油业务获益。
稍早其主要竞争对手中国石油(0857.HK)(601857.SS)公布第三季净利同比下降81%，并发出盈警，预计今年全年盈利大减。（完）
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(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。