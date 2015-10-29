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中国财经 | 2015年 10月 30日 星期五 07:19 BJT

中国石化第三季净利同比大减92% 逊于市场预期

路透香港10月29日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周四公布，今年第三季净利同比下降92%，逊于市场预期。

据公告，按国际会计准则，公司于7-9月净利为16.36亿元人民币，上年同期则为192.55亿元；低于汤森路透预测的138.3亿元。(公告第27页)

而1-9月净利为270.3亿元，同比下降48%。

尽管油价下滑对中石化上游业务构成负面影响，然原油成本降低令公司炼油业务获益。

稍早其主要竞争对手中国石油(0857.HK)(601857.SS)公布第三季净利同比下降81%，并发出盈警，预计今年全年盈利大减。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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