中石化去年净利按年跌三成惟胜预期 受益炼化业务改善

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透香港3月29日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周二公布，去年净利按年下降30.2%，但优于市场预期，炼油及化工业务成为公司盈利重要支撑。
据公告，按国际会计准则，中石化于2015年1-12月净利为324.38亿元人民币，上年同期则为464.66亿元，好于汤森路透综合24名分析师预测的275.9亿元。
尽管油价下滑对中石化上游业务构成负面影响，然原油成本降低令该公司炼油与化工业务获益。公司去年炼油毛利为318.1元/吨，同比增长105.1元/吨，主要因原油价格下降。
董事长王玉普在业绩报告中称，去年公司的炼油和化工业务按市场需求优化生产，调整结构，业绩明显增长，成为公司盈利的重要支柱。
中石化并计划2016年资本支出为1,004亿元，比2015年的1,122.49亿减少10.6%。重点用于涪陵页岩气二期、川气东送增压扩能工程及管道、储气库建设；推进镇海、茂名等炼油优化改造等。
该公司计划2016年生产原油3.32亿桶，其中境外5,800万桶；计划天然气生产8,650亿立方英尺。2015年中石化的原油产量为3.495亿桶，其中境外为5,313万桶；天然气产量7,347.9亿立方英尺。
此外，中石化计划2016年加工原油2.38亿吨，生产成品油1.49亿吨；与去年分别为2.36亿吨及1.48亿吨相若。
中石化去年每股盈利为0.268元，董事会建议派发末期股息每股0.06元。（完）
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(记者 雷美珍/梁慧仪；审校 张喜良)
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