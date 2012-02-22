中石化集团确认重组旗下专业化业务

沪综指连两日收跌 美联储升息预期令周期股受压
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京2月22日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工集团新闻发言人黄文生周三确认,目前正对专业化业务进行重组,不过未来是否分步上市将视市场情况而定.
消息人士本月初对路透表示,中石化集团拟在今年中完成对工程业务的重组,之後将在适当时间将其进行IPO(首次公开发行).
黄文生在一论坛间隙对路透表示,参与重组的业务将包括石油服务和化学工程板块等.
"我们所有的专业化的业务都在进行重组,包括oil services(石油服务),包括chemical engineering(化学工程)."他称.
黄文生并指出,未来是否将重组完成後的业务分步上市,将视市场情况而定.
而据21世纪经济报 道最新报导,中石化集团已确定工程建设业务部分的合并方案,争取2014年前让该业务实现在香港上市.合并方案共涉及八家设计和施工类子公司,相关员工总数接近5万人,年营业额约2,000亿元.
中石化集团是上市公司中国石化 0386.HK 600028.SS 的母公司.(完)
--发稿 苏丹; 审校 张喜良
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