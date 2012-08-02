中石化年内完成石油工程板块单立--报载

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透上海8月2日电---据《中国证券报》周四报导,亚洲最大炼油商--中国石油化工集团近日已启动其石油工程板块的专业化重组工作,计划今年基本完成人员、资产、债权债务划转和下属公司组建工作,并力争在十二五(2011-2015年)後期在H股上市.
报导称,中石化的石油工程业务将从旗下油田企业整体剥离,剥离後的资产组建为中石化石油工程技术服务有限公司及其下属八个地区石油工程公司,以及地球物理勘探,地面工程建设和石油机械三个专业化公司.未来,包括下属公司在内,石油工程公司注册资本将达到40亿元人民币.
报导指出,除上述的石油工程板块外,中石化集团其他板块的专业化重组亦在进行中.近日,中石化集团宣布成立炼化工程公司,市场分析其未来同样将在H股上市.
报导称,目前该集团已形成中石化股份(600028.SS)(0386.HK)、石油工程和炼化工程三个清晰的板块架构,未来润滑油业务和非油品业务,也可能在专业化重组後分别上市.
非油品业务是指中石化旗下加油站销售之外的业务,截止去年底,在中石化3万多家加油站中,已有逾1.9万家开设了易捷便利店.据中石化股份的年报,去年非油品业务收入达到82.6亿元.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
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