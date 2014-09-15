综述：中石化火速抛出资产重组方案 惟估值偏低导致股价受压

路透香港9月15日 - 中国石化(0386.HK)(600028.SS)在短短七个月内抛出销售公司重组方案，速度之快令人刮目相看，不过因交易作价偏低，市场反应偏负面，致其H股盘中一度挫逾7%。

中石化率先响应政府实现混合所有制经营改革，为旗下油品销售业务引入25家境内外投资者共计1,070.94亿元人民币资金，冀联手打造出新一代综合性服务平台。

不过，这项此前给投资界带来无限憧憬的交易，结果不免令人失望。券商Jefferies称，中石化以175亿美元出售销售公司29.9%股权，低于市场原本预期的200-300亿美元；且是次引入的投资者在营运便利店负面缺乏经验。

“令人惊喜的是重组方案公布时间比预期快，且明确勾划出上市时间表。不过，估值低于预期且财务投资者占比较高，则叫人失望。”投行瑞信的报告亦指出。

中石化H股周一盘中曾跌7.2%，低探7.22港元接近两个月低位；终场收报7.25港元，跌6.76%，为恒生指数.HSI跌幅最大的成分股。A股亦高开低走，收跌0.71%，成交量创六个半月来最大，显示逢高出脱筹码者甚众。

摩根士丹利的报告称，自中石化2月公布拟为销售公司引资以来，其市值累计增加1,110亿元人民币，并充分反映出出售股权所带来的潜在特殊收益。由于首阶段重组完成，在短期内缺乏利好因素刺激，预计该股面临获利回吐压力。

根据中石化销售公司的改革蓝图，在完成首次公开发售前（pre-IPO）募资后，将透过新股东的业务经验、网络及资金，进一步壮大发展，目标于三年内上市。

**吸引多路投资者**

瑞信指出，出售销售公司股权估计令中石化的每股资产净值由10港元降至9.2港元，但该行维持H股目标价为10港元，但估计公司短期股价仍会受压。

但对于参与销售公司引资的投资者来说，却是一项不俗的投资。据新奥能源(2688.HK)向投资界表示，中石化销售公司保证其派息比率达40%，加上潜在的业务增长，相信会带来不错的回报。

中石化表示，“在投资者的选择上，遵循了“三个优先”原则，即产业投资者优先、国内投资者优先、惠及广大人民的投资者优先。”

公司指出，产业投资者以及与产业投资者组团投资的共9家，投资金额326.9亿元、占比30.5%；国内投资者12家，投资金额590亿元、占比55.1%；惠及百姓民生的投资者4家，投资金额320亿元、占比29.9%；民营资本11家，投资金额382.9亿元、占比35.8%。

而在引资过程中，销售公司同步与产业投资者商谈业务合作协定，先后与12家业务合作伙伴形成了产业合作协定，创新推进新兴业务发展。其中，大润发（厚朴投资团）、复星(0656.HK)、航美(金石投资团)、宝利德（佳兴投资团）、新奥能源、腾讯(0700.HK)（人保腾讯麦盛投资团）、海尔(1169.HK)（海峡汇富投资团）、汇源、中国双维等9家产业合作伙伴成为此次签约投资者。

其他投资者尚有基金和保险公司，包括北京隆徽投资管理、渤海华美（上海）股权投资基金、中国信达(1359.HK)控制的信达汉石国际能源有限公司、工银瑞信投资管理有限公司、嘉实、中邮人寿、生命人寿、中国人寿(2628.HK)(601628.SS)等。

**将建立多元化的董事会**

虽然财务投资者占比较大，但中石化表示，销售公司将建立多元化的董事会。初步考虑，销售公司董事会由11名董事组成。其中，中国石化派出董事4名，投资者派出董事3名，独立董事3名，职工董事1名。

中石化销售公司并会优化公司管理构架。如建立导向明确的绩效考核指标体系，实现市场化、契约化、职业化的人力资源管理目标；建立市场化的薪酬体系和长效激励约束机制。

而旗下易捷便利店此前已面向社会公开招聘易捷副总经理等9名非油业务职业经理人。这是中石化首次引入“职业经理人”制度。

按照加油站数量计算，中国石化销售公司是中国最大、世界第二大成品油供应商。截至2013年底，拥有自营加油（气）站3.04万座，拥有约8,000万加油卡持卡客户，国内成品油市场份额超过60%。

于2013年，中石化销售公司实现营业收入1.4986万亿元，净利251亿元；2014年1-4月，实现营业收入4,764亿元，净利77亿元。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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