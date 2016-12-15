中国石化邀请银行在零售部门IPO前帮助转变结构--消息人士

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港12月14日 - 熟悉情况的消息人士周三告诉路透，中国石化(0386.HK)已邀请14家银行担任财务顾问，帮助其重整燃料销售部门的公司结构。该部门计划随后在香港进行首次公开发行(IPO)。
消息人士称，中国石化邀请的金融机构包括中银国际、中信证券(600030.SS) (6030.HK)、中金公司(3908.HK)、高盛(GS.N)和瑞银集团(UBS)(UBSG.S)。因为关于该部门调整结构的信息尚未公开，所以消息人士拒绝具名。
其中一名消息人士表示，这些机构将帮助该部门--中国石化销售有限公司从有限责任公司转制为股份公司。有限责任公司的股东少于50个，而股份公司则可以拥有大批投资者和董事会。
另一名消息人士表示，明年IPO可能筹得120亿美元左右，不过最终金额取决于当时的市况。
中金公司、中信证券、高盛和瑞银集团拒绝评论，而中国石化与中银国际未立即回复路透的置评请求。
中国石化销售有限公司2014年以175亿美元出售30%股份给25家投资者，当时估值约为580亿美元。
中国石化销售有限公司在中国各地经营加油站和逾2.3万家便利店。(完)
(编译 张涛；审校 郑茵)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。