中国石化邀请银行在零售部门IPO前帮助转变结构--消息人士

路透香港12月14日 - 熟悉情况的消息人士周三告诉路透，中国石化(0386.HK)已邀请14家银行担任财务顾问，帮助其重整燃料销售部门的公司结构。该部门计划随后在香港进行首次公开发行(IPO)。

消息人士称，中国石化邀请的金融机构包括中银国际、中信证券(600030.SS) (6030.HK)、中金公司(3908.HK)、高盛(GS.N)和瑞银集团(UBS)(UBSG.S)。因为关于该部门调整结构的信息尚未公开，所以消息人士拒绝具名。

其中一名消息人士表示，这些机构将帮助该部门--中国石化销售有限公司从有限责任公司转制为股份公司。有限责任公司的股东少于50个，而股份公司则可以拥有大批投资者和董事会。

另一名消息人士表示，明年IPO可能筹得120亿美元左右，不过最终金额取决于当时的市况。

中金公司、中信证券、高盛和瑞银集团拒绝评论，而中国石化与中银国际未立即回复路透的置评请求。

中国石化销售有限公司2014年以175亿美元出售30%股份给25家投资者，当时估值约为580亿美元。

中国石化销售有限公司在中国各地经营加油站和逾2.3万家便利店。(完)