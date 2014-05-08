（修正）焦点：中石化零售业务出售中难以忽视的真相

2014年4月30日，一名顾客走入中石化在南京一家加油站的易捷便利店。 REUTERS/Sean Yong

（修正内文第八段错别字）

记者 朱球

路透香港5月8日 -在中国新兴城市深圳，一座中石化加油站内的易捷便利店出售的商品五花八门，从曲奇到口香糖到矿泉水以及香烟，和欧美加油站的便利店非常相似。

而它们与欧美的区别在于，中国消费者并不在这里买东西。

”多数人只是在加满油之后来这里来付油费，“一位20多岁、身着蓝色制服的便利店员工说。

上周五早晨的一个10分钟的时段内，五位驾车人陆续在店内，他们所做的事情就是付油费，没有人从店里买什么东西。这家便利店出售的商品还包括大米、食用油、麻辣豆腐干以及烈性白酒。

与中国市场不同的是，西方加油站不仅经营便利店，很多还提供快餐和洗车服务，非油业务可以占到一座加油站利润的50%以上，而中石化加油站的销售收入有99%以上来自于售油。

中石化加油业务经营、财务情况一览： link.reuters.com/mew98v

这家位于深圳皇岗口岸附近的便利店是中石化(0386.HK)(600028.SS) (SNP.N)2.3万家零售店中的一家。该公司正在准备出售其包括逾三万家加油站和便利店的销售业务板块部分权益，引入民营和社会资本。一些分析师称该交易可能套现最高200亿美元。

中石化向来对如何将更多的消费者引入到它的加油站去消费没有什么头绪，中国的消费者也不习惯在加油站买东西。因此，当该公司出售其销售业务30%权益时，不大可能得到与西方加油站资产同等的估值。

不过公司希望通过此次股权出让，引入具有零售经验的战略投资者，带来亟需的零售专业经验，释放非油品业务的潜力。

公司就销售业务股权重组和转让，已聘请中国国际金融有限公司(CICC)、德意志银行、中信证券和美国银行担任财务顾问。

中石化董事长傅成玉3月底在公司业绩年报简布会上表示，销售业务是一座大金矿，价值还远远没有得到发掘。他提到中石化规模庞大的零售网络已拥有8,000万会员，每日服务人数超过2,000万，并发放了1.08亿张充值卡可用于加油和便利店购物。“非油业务有巨大的发展潜力。”

**修复资产负债表**

这话并非能说服所有人。虽然中石化拥有全球最大的单一国家零售网络，但分析师认为，由于竞争激烈、劳动力成本上升以及租赁费用增加，中国便利店市场的盈利能力受阻。

有批评者认为，这项权益出售计划主要是为了响应中国政府号召的大型国有企业改革，引入非国有投资，以减少垄断。

还有人认为中石化的加油站零售是一项靠量取胜、微利，甚至是可能趋于恶化的业务。这次出售只不过是傅成玉试图套现筹资，以修复公司的资产负债表，降低负债水平。

从全球角度看，一些国际石油巨擘一直在出脱下游零售资产，以加大开采勘探方面的投资。

中石化的销售业务相对稳定，而且是集团主要利润来源之一。但最近几年由于中国油品需求需求增长放缓和成本上涨，这块业务的利润出现下滑。

该事业部门2013年营业利润为350亿元人民币(56亿美元)，较2012年和2011年分别为430亿和450亿下滑，毛利率从之前两年的2.9%和3.3%下滑至2.3%。

不过由于市场预计此次权益出售有望为股东带来巨额一次性收益，该股权出让消息在二月底宣布后到现在，中石化股价在香港市场上扬逾10%。

但分析师表示，中石化出售权益时不大可能享受西方同业那样的市盈率，因为资产的获利能力和效益存在巨大差距。

根据汤森路透数据，美国连锁加油站CST Brands(CST.N)和Murphy USA(MUSA.N)的股票交易价格为2014年预测盈利的16-18倍。中石化股份整体的市盈率约为8倍。

“问题就在于它是大型国企，它很难缩小（与国外同行）的差距，”麦格理香港的亚洲油气研究主管James Hubbard说。

**长期潜力**

作为全球最大汽车市场，中国汽车保有率仍然远低于发达国家，所以成品油零售业务仍具长期增长潜力，中石化也希望进一步利用其庞大的炼油产能来进一步提升国内市场份额。

不过行业专家表示，中石化要想提高利润，必须大胆改革，比如精简人员和关停位置欠佳的加油站。此外，该公司还需要减少对油品零售业务的严重依赖。

中石化的便利店业务成立于2008年，归在“易捷”品牌名下，2013年营收总计133亿元人民币，不到其市场部当年营收总额1.5万亿元人民币的1%。根据法国巴黎银行(BNP Paribas)数据，易捷便利店每店销售额仅为全国便利店平均水平的八分之一。

中石化正考虑通过出让股份，引入零售商作为合作伙伴或战略投资者，以帮助其改善采购管理、成本控制和人员激励，并进军快餐等新领域。

一位了解中石化零售策略的知情人士以及中国石油行业专家称，中石化可行的一个选择是与阿里巴巴之类的电子商务公司合作，这样可以利用中石化庞大的客户和门店网络，充当在线购物的自提点。

中石化并未回复路透就本文要求置评的请求。阿里巴巴拒绝置评。

“中石化知道他们的人做不好便利店业务，”消息人士称，“他们的人只知道怎么卖油，不知道怎么推销便利店里的小东西。”(完)

(编译 郑茵/朱晓军；审校 白云)

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