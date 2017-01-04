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中国财经 | 2017年 1月 4日 星期三 14:52 BJT

中国石化委六家银行担任重组燃料销售部门的顾问--IFR

路透香港1月4日 - 汤森路透旗下IFR周三援引接近相关事宜的人士称，中国石化(0386.HK)已委任六家银行担任顾问，帮助其重整燃料销售部门的公司结构。该部门计划随后在香港进行首次公开发行(IPO)。

IFR表示，中国石化选定了中金公司(3908.HK)、招商证券、中信证券(600030.SS) (6030.HK)、花旗集团(C.N)、高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)担任财务顾问。

知情人士之前告诉路透，14家银行曾受邀争取财务顾问角色。

一名消息人士表示，这些机构将帮助该部门--中国石化销售有限公司从有限责任公司转制为股份公司。有限责任公司的股东少于50个，而股份公司则可以拥有大批投资者和董事会。

另一名消息人士表示，IPO可能筹得120亿美元左右，不过最终金额取决于届时的市况。

中国石化及前述六家银行均未立即回覆路透的置评请求。路透原本询问其对于顾问角色及中国石化销售有限公司改组的评论。(完)

(编译 张若琪 审校 王颖)

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