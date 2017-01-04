中国石化委六家银行担任重组燃料销售部门的顾问--IFR

中国研究金融期货引入境外投资者 推进商行参与国债期货--证监会
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透香港1月4日 - 汤森路透旗下IFR周三援引接近相关事宜的人士称，中国石化(0386.HK)已委任六家银行担任顾问，帮助其重整燃料销售部门的公司结构。该部门计划随后在香港进行首次公开发行(IPO)。
IFR表示，中国石化选定了中金公司(3908.HK)、招商证券、中信证券(600030.SS) (6030.HK)、花旗集团(C.N)、高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)担任财务顾问。
知情人士之前告诉路透，14家银行曾受邀争取财务顾问角色。
一名消息人士表示，这些机构将帮助该部门--中国石化销售有限公司从有限责任公司转制为股份公司。有限责任公司的股东少于50个，而股份公司则可以拥有大批投资者和董事会。
另一名消息人士表示，IPO可能筹得120亿美元左右，不过最终金额取决于届时的市况。
中国石化及前述六家银行均未立即回覆路透的置评请求。路透原本询问其对于顾问角色及中国石化销售有限公司改组的评论。(完)
(编译 张若琪 审校 王颖)
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
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